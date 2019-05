Les tarifs de l'électricité en hausse de 5,9% ce samedi : consommation, abonnement, taxes, on a décortiqué votre facture

Outre la TVA déjà appliquée à l'abonnement (5,5%) et à la consommation (20%), trois autres taxes et contributions s'ajoutent à la facture. Leurs taux sont fixés par les pouvoirs publics (Etat ou collectivités locales) et elles ont chacune une vocation bien spécifique.





• Taxe sur la consommation finale d'électricité (TCFE)

Elle dépend de la puissance souscrite et d'un coefficient multiplicateur défini par chaque commune et chaque département. Elle varie donc selon les localités tout en étant de toute façon plafonnée à près de 0,97 centimes par kWh. Dans notre cas d'une consommation mensuelle moyenne de 390 kWh, cela donne au maximum 3,78 euros.





Sa vocation ? Elle est reversée aux communes et aux départements pour financer l'entretien du réseau.





• Contribution au service public d'électricité (CSPE)

Elle s'élève à 2,25 centimes par kWh, soit 8,77 euros.





Sa vocation ? Elle est reversée aux douanes avant d'être intégrée au budget de l'État. Elle est destinée au financement des politiques de soutien aux énergies renouvelables.





• Contribution tarifaire d'acheminement électricité (CTA)

Elle représente 27,04% de la part de l'acheminement comprise dans l'abonnement, soit 1,69 euro.





Sa vocation ? Elle finance le régime spécial de retraite des anciens salariés des entreprises de gestion des réseaux de transport et de distribution d'énergie, c'est-à-dire RTE et Enedis pour l'électricité.





Ces trois taxes et contributions additionnées s'élèvent à 14,24 euros... HT. Cette fiscalité est en effet elle-même ensuite soumise à la TVA. Cet impôt sur l'impôt augmente la TCFE et la CSPE de 20% et CTA de 5,5%. Ce qui donne respectivement 4,53 euros TTC,10,53 euros TTC et 1,78 euros TTC, soit 16,84 euros TTC au total pour ces trois éléments.