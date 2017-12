Hausse surprise des tarifs réglementés du gaz en janvier 2018

Les fins de mois de décembre, cadeaux de Noël obligent, sont souvent plus difficiles que d’autres. Si vous réglez vos factures de gaz via Engie, donc aux tarifs règlementés - et cela concerne plus de 6 des 10,6 millions de personnes qui utilisent le gaz- , pensez tout de même à garder un pécule de côté. Une délibération de la Commission de régulation de l'énergie (CRE) publiée ce vendredi indique en effet que ces tarifs augmenteront en moyenne de 6,9 % au 1er janvier 2018.