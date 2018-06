Les terrariums ont la cote

Deux petits arbres, quelques plantes et de la mousse en guise de pelouse, un terrarium permet de reproduire le cycle de l'eau dans un bocal. Les feuilles transpirent et entraînent un phénomène de condensation. L'eau s'accumule sur les parois et ruisselle jusqu'au sol pour être à nouveau absorbée par les plantes. Et ce cycle est presque sans fin. Il suffit d'arroser une fois par an.



