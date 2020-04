"Les vacances des héros", des acteurs du tourisme offrent des séjours et bons vacances aux soignants

"Le repos des héros": les initiatives se multiplient dans le secteur du tourisme pour offrir aux soignants luttant contre le Covid-19 des séjours ou des "bons vacances" à utiliser pour leurs congés d'été. "A notre niveau, on voulait se joindre à l'élan de gratitude : beaucoup d'initiatives aident les soignants actuellement et on voulait offrir quelque chose qui vienne après, quand ils pourront se reposer et se retrouver en famille", résume Quentin Schaepelynck, directeur général d'Homair Vacances. Cet acteur du secteur du camping, spécialisé dans les séjours en mobil-home, offre ainsi 10.000 bons, d'une valeur de 250 euros chacun, valables tout au long de la saison estivale dans les 130 destinations proposées par Homair, dont 104 dans l'Hexagone. "Nous avons déjà reçu plus de 8.000 demandes de la part de soignants, c'est un immense succès, et on va très probablement étendre le dispositif. Ce qu'on regrette, c'est de ne pas pouvoir offrir un bon à tous les soignants", souligne Quentin Schaepelynck.