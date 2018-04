Les ventes d'aspirateurs sans fil explosent

Les Français en ont marre des aspirateurs avec fil électrique. Ils décident donc d'opter pour les aspirateurs balais qui fonctionnent sur batteries. Selon eux, ces derniers sont plus pratiques et faciles à manier. Notons que les ventes d'aspirateurs balais ont explosé en un an. Elles connaissent en ce moment une croissance de 35%. Dans certains magasins, le nombre de références a doublé en quelques années. Comment bien choisir son aspirateur balai ? Quelques conseils en images.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 26/04/2018