Les ventes de contrefaçons se multiplient sur la plateforme Vinted

Des centaines de contrefaçons ont en effet été signalées sur la plateforme l'année dernière. Afin de lutter contre ce fléau, Vinted a instauré des conditions de remboursement spécifiques. "L'acheteur a la possibilité de suspendre la transaction dans les deux jours suivant la livraison et de faire part de ses doutes sur l'authentification de l'objet (...). Si nous avons suffisamment d'indications fortes et convaincantes que l'objet reçu est une contrefaçon, nous offrons un remboursement à l'acheteur."

Cependant, la fille de Véronique a validé la transaction immédiatement après avoir réceptionné sa commande. Le dernier recours possible pour espérer récupérer le montant de la paire de baskets : se rendre dans un commissariat."Maintenant on va aller porter plainte, on ne peut pas se permettre de perdre 600 euros, c'est pas possible", peste sa mère.

En allant porter plainte, Alice, victime de la même mésaventure, ressort déconcertée. "Les policiers m'ont dit 'écoutez ce sont des fausses, vous ne pouvez pas garder la paire, c'est interdit en France d'être possesseur de contrefaçon'. Donc, ils ont saisi la paire. Au final, je suis sortie bredouille sans baskets et avec 600 euros de moins sur mon compte en banque..." Pour trouver du réconfort, la jeune femme s'est tournée vers un groupe Facebook de plus d'un millier d'escroqués, comme elle, sur Vinted.