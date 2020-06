Les ventes de jeux et jouets repartent sur les chapeaux de roues : voici les 10 plus gros succès

Les jeux de société, Monopoly en tête, avaient connu une envolée des ventes au début du confinement (en ligne et en hypermarchés du coup). Ce sont désormais les jeux de plein air et les aires de jeu qui s'arrachent depuis la réouverture des commerces spécialisés le 11 mai. Par exemple, les maisonnettes en plastique à installer dans le jardin sont surreprésentées (1ère, 2e et 8e places) dans le Top 10 des jouets les plus vendus du 11 mai au 31 mai :

Le cabinet spécialisé dans les études de marché The NPD Group, qui publie ce classement ce mardi 9 juin, souligne en outre que le marché français du jeu et jouet est reparti sur les chapeaux de roues depuis le début du déconfinement, les ventes augmentant de 42% pendant les trois premières semaines. Et il en avait bien besoin car, comme bon nombre de catégories non essentielles, il a connu une baisse considérable de son chiffre d'affaires pendant le confinement. Au point que l'enseigne Picwictoys, issue de la fusion de Picwic et de la filiale française de Toys'R us l'an dernier, a annoncé début juin un projet de plan social prévoyant de supprimer un tiers de ses effectifs.

Sur l'ensemble des distributeurs, cette reprise a néanmoins permis de récupérer 44 % des ventes non réalisées pendant le confinement. Le rebond s'explique par "l'envie des Français de faire plaisir à leurs enfants et petits-enfants et de se faire plaisir", analyse Frédérique Tutt, experte du marché des jouets chez NPD. Il s'agit aussi d'un "rattrapage certain des anniversaires manqués ou tout simplement un cadeau-récompense pour fêter la fin du confinement", ajoute-t-elle.