Les ventes privées devancent les soldes

Pour les consommateurs, ventes privées riment avec réduction. L'occasion de faire de bonnes affaires. À Paris, les soldes n'ont même pas encore commencé et voilà que des clientes se font déjà plaisir. Elles ont en effet reçu un mail de leurs boutiques leur annonçant qu'une vente privée avait lieu sur place. Dans les magasins, les prix sont réduits jusqu'à -50%. Il faut toutefois faire attention à ce qui pourrait ressembler à de trop bonnes affaires, selon la répression des fraudes.



