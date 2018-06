Les voitures sont de plus en plus chères

Le prix d'achat d'une voiture neuve est en moyenne de 26 717 euros, soit environ 900 euros de plus qu'en 2015 et 8 000 euros de plus qu'en 2008. Une hausse qui se justifie entre autres par l'achat de plus grosses voitures. Et comme ces dernières consomment plus, elles polluent davantage.



