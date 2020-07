Les voyages en Catalogne déconseillés mais pas interdits : peut-on se faire rembourser le séjour ?

Concernant les frais d'annulation, quelle est la règle ? "Soit, la destination sera vraiment déconseillée, et nous ne prendrons pas de frais d’annulation, mais on émettra un avoir pour que le client puisse repartir plus tard. Soit la destination n’est pas déconseillée, on peut fournir le voyage et nous prendrons des frais d’annulation si le client veut quand même annuler", indique Valérie Boned, du syndicat des Entreprises du Voyage (EDV). Le syndicat se base pour le moment sur le portail internet du quai d'Orsay qui, pour l'instant, recommande de ne pas se rendre en Catalogne, sans l'interdire.