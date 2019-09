Libra : 3 choses à absolument savoir sur la future monnaie de Facebook iStock

Facebook lance sa propre monnaie : découvrez tout ce qu’il faut savoir sur cette monnaie virtuelle.

Facebook a annoncé en juin dernier le lancement à horizon 2020 de sa propre cryptomonnaie : le Libra. Et les réactions, nombreuses, n’ont pas toutes été très positives. Qu’est-ce que le Libra ? À quoi sert-il ? Comment fonctionne cette nouvelle monnaie virtuelle ? Quels obstacles doit-elle surmonter ? Découvrez les trois choses à absolument savoir sur le Libra.

Un moyen de paiement dématérialisé

Le Libra est une monnaie virtuelle ou crypto-monnaie entièrement dématérialisée. Il n’y aura pas de billets ou de pièces Libra. Comme le Bitcoin, elle repose sur le principe de la technologie Blockchain. Elle servira à ses utilisateurs de moyen de paiement, notamment aux membres de Facebook. Le célèbre réseau social prévoit en effet de développer un porte-monnaie électronique et une plateforme de services autour du Libra, appelée Calibra. Le Libra permettra aussi de réaliser des paiements via Messenger et WhatsApp. Objectif affiché par le patron de Facebook : simplifier le paiement. Découvrez le portrait de Mark Zuckerberg, le fondateur du réseau social qui dépasse les 2 milliards d’utilisateurs. Mais le Libra devrait également s’imposer comme monnaie alternative dans la vie de tous les jours et même comme une monnaie de référence dans les pays émergents connaissant une forte inflation. Le Libra sera en effet un « stable coin », ou devise stable, ce qui signifie que son taux de change sera limité et encadré. Dans un premier temps, les utilisateurs devraient même pouvoir convertir les monnaies traditionnelles sans commission. De quoi s’assurer d’un lancement prometteur ! Consulter également notre dossier Comment investir dans la crypto monnaie.

Une initiative menée par de nombreuses entreprises

Facebook n’est pas seul dans cette aventure. La société fondée par Mark Zuckerberg s’est entourée de 28 sociétés de différents secteurs d’activité et de différents pays pour lancer la crypto-monnaie qui pourrait bien réellement concurrencer les monnaies réelles. Parmi elles, on compte des poids lourds du paiement comme Visa ou Mastercard mais aussi l’entreprise française Iliad (Free). La cryptomonnaie sera gérée et régulée par une fondation à but non lucratif basée à Genève dont Facebook ne sera qu’une entité parmi d’autres. A lire notre article Bitcoin, Ethereum, Ripple : la crypto monnaie pour les nuls.

Une annonce qui passe mal auprès des États