Lille : quel est le bilan à mi-parcours des soldes d'été 2018 ?

Dans la plupart des régions, les soldes d'été 2018 entrent dans leur quatrième semaine. C'est donc l'heure d'un bilan à mi-parcours. A Lille, les commerçants ne cachent pas leur déception à cause de leurs mauvais chiffres d'affaires. Certains d'entre eux pointent du doigt la Coupe du monde de football. Mais les clients font peu à peu leur retour et les vendeurs espèrent tirer profit au maximum des quinze derniers jours des soldes. Quel article les Lillois achètent-ils le plus ?



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 24/07/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 24 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.