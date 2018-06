Limitation à 80 km/h : département par département, voici les zones les plus concernées

Le magazine s'appuie sur une cartographie de l'exploitant de GPS TomTom pour dresser un état des lieux des zones les plus concernées. Et force est de constater que les routes rurales ne sont pas épargnées : la Dordogne sera le département le plus impacté avec 10.971 kilomètres de routes limitées à 80 km/h. Sur le podium, on retrouve également la Manche avec 8 844 km de tronçons modifiés et l'Aveyron avec 8 770 km. La Charente-Maritime, l'Ille-et-Villaine et la Saône-et-Loire n'ont pas non plus été épargnés avec respectivement 8 692, 8 561 et 8 382 km de portions abaissés à 80 km/h.