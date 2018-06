80 km/h : marge de tolérance, dépassement, restitution accélérée de point... piqûre de rappel sur les PV à la vitesse

Mais attention : d’autres excès de vitesse moins importants peuvent également entraîner le retrait du titre de conduite. De plus en plus souvent, la constatation d’un excès de vitesse entre 40 et 50 km/h au-delà de la vitesse autorisée débouche également sur une rétention du permis de conduire.





Si la commission d’un excès de vitesse ne peut qu’être clairement déconseillée, la mise en garde sera encore plus forte pour tout dépassement de plus de 39 km/h au-delà de la vitesse autorisée. Et il sera rappelé que les marges d’erreur techniques peuvent jouer en défaveur du conducteur.