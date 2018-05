Limitation à 80 km/h sur les routes secondaires : tout est prêt malgré le couac gouvernemental

Cela fait plusieurs mois que la question divise. Des 18 mesures annoncées par le Premier ministre à l’issue du Comité interministériel de la sécurité routière (CISR) de janvier 2018, cet abaissement de la limitation de vitesse de 90 à 80 km/h sur les routes à double sens dépourvues de séparateur central (mesure n°5) est assez logiquement celle qui a suscité le plus de commentaires.





Si la pertinence d’une telle mesure a pu être longuement discutée, d’un strict point de vue juridique on ne pourra que souligner que cette nouvelle limitation de vitesse est très simple à mettre en œuvre. La nouvelle limitation de vitesse pourra faire rapidement son entrée dans le Code de la route et plus précisément à l’article R413-2. Le Premier ministre avait d'ailleurs déclaré le 4 mai sur France Bleu Berry que "si dans deux ans, on constate une baisse significative du nombre de morts et de blessés graves, [il] serai[t] très heureux d'avoir accepté cette impopularité".