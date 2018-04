Ménage : le bon rythme pour ne jamais se laisser déborder

Quand le week-end pointe le bout de son nez, votre panière à linge déborde, vos bambins ont marqué leur territoire un peu partout et la poussière vole ici et là ? Croulant sous vos obligations professionnelles et personnelles, vous avez repoussé les tâches ménagères jusqu’au dernier moment. Mais là, il va falloir s’y mettre. Pour ne plus avoir à tout faire d’un coup et frôler la crise de nerfs, pourquoi ne pas opter pour une meilleure organisation ? Vous allez voir que c’est plus facile qu’il n’y paraît.





Bien sûr, la charge de travail n’est pas la même selon la taille de votre lieu de vie, de votre famille ou encore de l’âge de vos enfants. Pour en avoir une idée précise, Stéphanie Bujon et Laurence Einflalt, deux mamans aux styles de vie différents, recommandent dans leur ouvrage Savoir s’organiser (éd. Eyrolles, 2014) de faire une liste. Feuille de papier et stylo en main, notez le nom d’une pièce et de toutes les tâches qui s’y rattachent. Poussière sur l’imprimante, traces sur les vitres, aspirateur… déplacez-vous pour que rien ne vous échappe. Ensuite, inscrivez la fréquence qui vous semble être la plus appropriée pour les réaliser.