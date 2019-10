Livres d'occasion, un bon filon

JT 20H - Le marché des livres d'occasion est en forte croissance ces dernières années. Une véritable mine d'or pour les clients mais qui inquiète de plus en plus le marché des livres neufs.

Les librairies dédiées aux livres d'occasion voient leur clientèle augmenter de plus en plus chaque année. Les livres y sont repris entre dix centimes et cinq euros selon leur état et leur format, puis ils sont vendus jusqu'à trois fois plus cher. Ce marché a notamment été révolutionné par Internet où les plateformes de vente en ligne se sont multipliées. Un phénomène qui inquiète néanmoins les maisons d'édition, car de leur côté, les ventes de livres neufs ont chuté.



