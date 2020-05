Livret A : l'épargne des Français atteint des sommets

C'est l'effet conjugué de l'inquiétude des Français face à la crise et de l’impossibilité de consommer comme d'habitude pendant le confinement. L'épargne collectée sur le livret A en avril a atteint 5,47 milliards d'euros, selon des chiffres publiés ce mercredi 20 mai par la Caisse des dépôts. C'est "un niveau jamais atteint depuis la précédente crise [...] trois fois plus qu'au mois d'avril 2019", selon les termes de son directeur général.

Ces livrets ont beau présenter l'avantage que l'argent qui est placé est garanti, disponible et non soumis à l'impôt sur le revenu, ils n'en demeurent pas moins très peu rémunérateurs. Leur taux de rendement annuel est en effet passé à 0,5% en février (contre 0,75% auparavant).

Même si cette épargne (aujourd'hui estimée à 40% des revenus des Français) ne sert pour le moment pas à consommer, elle ne dort pas pour autant : "Elle est pleinement utilisée pour le soutien de notre économie : l'activité de financement du logement social se poursuit, l'activité de financement des collectivités locales a augmenté de façon importante et, de plus en plus, nous allons l'utiliser", détaille le numéro un de la Caisse des dépôts. En effet une partie de ces dépôts sert à financer le parc HLM et les actions menées dans le cadre de la politique de la ville.