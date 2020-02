Livret A : quelles alternatives au placement préféré des Français ?

Le livret A est un livret de l’épargne réglementée et, à ce titre, son taux d’intérêt est fixé par l’État et revu régulièrement. Il est calculé en prenant en compte la moyenne semestrielle entre l’indice des prix à la consommation hors tabac sur 12 mois glissants et le taux interbancaire à court terme (Eonia).

Le livret A présente certes l’avantage de ne pas être fiscalisé (exonération de l’impôt et des prélèvements sociaux) mais son taux très faible devrait inciter le particulier à envisager d’autres placements. Le PEL ou Plan Épargne Logement qui peut servir de support d’épargne sans avoir de projet d’achat immobilier est un peu plus intéressant dans la mesure où son taux d’intérêt pour les PEL ouverts aujourd’hui est de 1 % (et le taux d’intérêt est bien supérieur pour des PEL plus anciens).

On pourra aussi se tourner vers les supers livrets bancaires ou livrets boostés, proposés par certaines banques qui peuvent afficher des taux d’intérêt allant jusqu’à 3 % sur quelques mois avant de revenir à des taux en-dessous des 1 %. La prime de bienvenue généralement accordée aux nouveaux clients qui souscrivent un super livret peut aussi booster le rendement de ce placement.

Enfin, le fonds euros de l’assurance-vie affiche un rendement moyen en 2019 de 1,40 % mais les rendements sont très disparates, ce qui signifie que les meilleurs fonds euros dépassent les 3 % et les moins bons se situent sous la barre des 1 %. Attention donc à bien choisir son fonds euros et à utiliser un comparatif assurance vie. N’hésitez pas à jeter un coup d’œil aux fonds euros alternatifs comme les fonds euros diversifiés ou les fonds euros immobiliers qui affichent des performances plus élevées que les fonds euros classiques. Notez tout de même que le fonds euros est dans l’ensemble moins liquide qu’un livret bancaire. Cependant, les acteurs en ligne offrent le plus souvent la possibilité d’effectuer des rachats en quelques jours seulement.

Attention, contrairement au livret A, tous ces placements sont fiscalisés et vos intérêts sont taxés à 30 % (flat Tax) ou au barème de l’impôt sur le revenu +17,2 % de prélèvements sociaux. L’assurance-vie affiche une fiscalité plus avantageuse (24,7 %) pour les contrats de plus de 8 ans dont les encours ne dépassent pas les 150 000 euros pour une personne seule. Notez aussi que pour tous les contrats assurance-vie de plus de 8 ans, un abattement de 4 600€ pour une personne seule et 9 200 pour un couple est appliqué chaque année sur les gains des rachats.