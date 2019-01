Livret A : pourquoi les Français n'ont touché que peu d'intérêts cette année

Le Livret A, dont la gestion financière est assurée par la Caisse des dépôts et par les banques, est l'un des produits d'épargne les plus répandus en France et sert notamment à financer le logement social. Depuis 2015, le taux de rémunération du Livret A est à 0,75%, soit le plus bas niveau historique de ce placement réglementé créé en 1818. L'année dernière, le gouvernement a annoncé le gel à 0,75% jusqu'en 2020. La décision a été prise alors que les niveaux d'inflation était proches de zéro. Mais aujourd'hui, ils remontent.





L'association CLCV (Consommation logement cadre de vie) plaide pour "revenir à l'ancienne formule de calcul du livret A qui garantissait un rendement au moins équivalent au taux d'inflation". Une demande qui se veut urgente puisqu'à partir du 1er février 2020, une nouvelle méthode de calcul du taux doit entrer en vigueur. Celle-ci renonce au principe historique qui voulait que le taux du Livret A soit au moins égal au niveau de l'inflation, c'est-à-dire au rythme de hausse des prix à la consommation.