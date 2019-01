Loi Alimentation : le prix de certains produits va augmenter

Une partie de la loi Alimentation entre en vigueur le 1er février 2019. Plusieurs produits de grande consommation vont voir leur prix augmenter de 5% à 10%. L'objectif du gouvernement serait d'assurer une meilleure rémunération des agriculteurs et de leurs produits. Comment les consommateurs ont-ils réagi à cette inflation ?



