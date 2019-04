Pastis, rhum, bière... pourquoi les prix des alcools explosent

Les premiers effets de la loi Alimentation commencent à se faire ressentir. Deux mois après son entrée en vigueur, les prix dans la grande distribution, sur la période analysée du 26 janvier au 29 mars, sont restés en moyenne plutôt stables (+0,1%). Toutefois, selon le cabinet d'études Nielsen, qui a analysé les 1000 références produits les plus vendues, il existe des disparités entre certains produits alimentaires. Les prix des surgelés salés et, principalement, les alcools ont augmenté fortement.





En moyenne, les tarifs du secteur ont augmenté de 3,2 %. Mais certains alcools sont plus touchés que d'autres. Si les bouteilles de champagne et de vin sont relativement épargnées par cette flambée (+1,1% et +1,4%), le prix des mousseux a pris +5,3%, celui du pastis +6,8% et celui des bières +7,3%. Les rhums et les gins se sont respectivement envolés à +8,6 % et + 8,8%.