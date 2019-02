Mutuelles : fini les pourcentages illisibles, la grille de remboursement bientôt exprimée directement en euros

La légende en bas page permet de savoir que BR signifie "base de remboursement du régime obligatoire" et RO "régime obligatoire". Ce qui ne nous éclaire pas vraiment. Une note de bas de page - il y en a tout de même 9 - indique, entre autres précisions, que "les pourcentages sont exprimés sur la base du remboursement de la Sécurité sociale, moins le remboursement de votre régime obligatoire".





Une autre note nous apprend qu'OPTAM est l'acronyme de "Option pratique tarifaire maîtrisée, qui est un dispositif de pratique tarifaire maîtrisée par les professionnels de santé et qui remplace l'ancien contrat d’accès aux soins (CAS)". Une visite sur le site de l'Assurance maladie nous permet enfin de comprendre que le "CO" dans OPTAM-CO désigne la chirurgie et l'obstétrique. Cette désignation peut concerner les médecins facturant des dépassements d'honoraires, tout en étant conventionnés de secteur 2.





Bref, comme le précise déjà cette mutuelle en quatrième et dernière page de sa brochure, le remboursement maximum, selon le contrat choisi, sera de 61,50 euros chez un médecin adhérent à l'OPTAM et de 45 euros s'il est conventionné de secteur 2 et non adhérent.