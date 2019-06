Lunettes : que valent les premiers prix ?

Sept Français sur dix portent des lunettes, les myopes, les presbytes, les astigmates. Le prix d'une paire est en moyenne de 316 euros. Depuis quelques mois, des opticiens d'un nouveau genre révolutionnent le marché de l'optique. Ils proposent des verres et des montures avec un premier prix à dix euros. Peut-on vraiment faire confiance aux lunettes pas chères ?



