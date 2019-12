Macron veut créer une retraite minimale : quelles différences avec le minimum vieillesse ?

L'occasion de rappeler que ce possible futur minimum de pension à 1.000 euros est à distinguer du "minimum vieillesse", pour sa part formellement remplacé depuis 2006 par l'allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa).

"Pour le secteur agricole, nous espérons que la réforme sera bénéfique. Nous sommes aujourd'hui l'un des secteurs les plus mal lotis en termes de retraites : 780 euros en moyenne pour les hommes, 580 euros en moyenne pour les femmes. Sur une carrière complète, c'est misérable de toucher ce niveau", a-t-elle ainsi déclaré.

C'est une voix dissonante qui s'élève alors que la grève s'annonce massive (et reconductible) ce jeudi 5 décembre. La présidente de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) assure en effet que les agriculteurs ne se joindront pas au mouvement social contre la réforme des retraites. Faisant référence aux pensions de 1.000 euros minimum promises pour une carrière complète, Christiane Lambert s'est en effet dite favorable ce mardi, à l'issue d'un entretien avec le Premier ministre, au projet si contesté.

Pour l'heure, le dispositif du minimum contributif permet déjà d'améliorer le montant des toutes petites pensions de ceux qui ont cotisé la durée légale (variant de 41 ans et 9 mois à 43 ans selon les générations) ou dépassé l'âge de retraite à taux plein (67 ans). Il est actuellement fixé à 81% du smic net pour le salariés (974,4 euros) et 75% (902,2 euros) pour les agriculteurs. A noter que lorsque l’intéressé n'a pas toujours été agriculteur, le montant de sa pension minimale est calculée au prorata de sa durée de cotisation en tant qu'agriculteur. Au total, près de 5 millions de retraités bénéficient actuellement de ce coup de pouce.

Le minimum vieillesse est quant à lui une prestation sociale versée sans contrepartie de cotisation ni de durée de travail. Il permet de garantir un revenu de 868,20 euros par mois (10.418,40 euros par an) pour une personne seule et de 1.347,88 euros par mois (16.174,59 euros par an) pour un couple marié. Il s'agit d'un montant de référence. Autrement dit, il ne s'agit pas de verser cette somme en entier mais seulement d'apporter un complément de ressources pour l'atteindre.

Cette prestation s'adresse donc aux personnes âgées disposant d'une retraite très réduite ou inexistante. Celles-ci doivent généralement avoir au moins 65 ans (60 ans dans certains cas). À noter qu'il est prévu que ce montant mensuel soit augmenté de 35 euros en 2020, après l'avoir déjà été de 30 euros en 2018 et de 35 euros en 2019. Il est ainsi censé atteindre 903 euros l'an prochain. Près de 500.000 personnes en bénéficient actuellement.