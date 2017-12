Marché aux truffes de Saint-Paul-Trois-Châteaux : la Tuber melanosporum est très recherchée

De son nom scientifique Tuber melanosporum, la truffe noire est une espèce de champignon comestible qui est de plus en plus rare. En 2017, la récolte a été divisée par quatre. Malgré son prix de 1 400 euros le kilo, elle est très recherchée au marché aux truffes de Saint-Paul-Trois-Châteaux. Ce dernier est organisé chaque année, tous les dimanches de décembre à mi-mars.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 26/12/2017 présenté par Jacques Legros sur TF1.