Immobilier : prix, taux, villes... un marché toujours aussi dynamique, dans le neuf comme dans l'ancien

L'euphorie de 2017 n'a pas totalement disparu. Après un début d'année 2018 plutôt calme, les Français affluent de nouveau dans les agences immobilières et chez les promoteurs. Un dynamisme qui s'explique par les succès des dispositifs Pinel et du Prêt à taux zéro (PTZ) mais aussi par des "conditions d'accès au crédit incroyables depuis un an et demi", remarque Thomas Lefebvre, directeur scientifique de Meilleursagents, une plateforme qui permet aux particuliers d'estimer le prix moyen auquel le mètre-carré se vend à un endroit donné, grâce à des moyennes effectuées à partir des données de vente de plus de 10.000 agences immobilières. A noter : le taux d'emprunt est de 1,64% sur 20 ans pour les bons dossiers actuellement, selon les moyennes publiées par le courtier MeilleurTaux début juin.