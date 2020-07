Masques obligatoires : "Il faudrait une aide mensuelle de 50 euros" pour chaque membre d'une famille modeste

"L'achat de masques pèse sur le budget des familles et dès l'instant où il s'agit d'un besoin réel, le gouvernement devrait se poser la question du surcoût que l'on ne peut pas imposer aux plus précaires", relève Jean-Yves Mano, président de l'association Consommation Logement Cadre de Vie (CLCV) joint ce lundi par LCI.

Pour deux adultes et deux enfants de plus de 11 ans (âge en dessous duquel son port reste facultatif), la dépense mensuelle peut monter jusqu'à 228 euros. A noter cependant que certaines enseignes de la grande distribution ou pharmacies en proposent à des tarifs en dessous du plafond, par exemple à 25 euros ou 30 euros la boîte de 50, ce qui revient finalement à 50 ou 60 centimes pièce.

Afin de faire face à cette dépense qui ne passe donc pas inaperçue, la CLCV demande ce lundi au gouvernement par voie de communiqué de prévoir "pour les populations précaires [...] une aide financière mensuelle de 50 euros par personne composant la famille". Le président de l'association de défense des consommateurs nous indique d'ailleurs regretter que l'aide d'urgence versée mi-mai à plus de 4 millions de foyers modestes n'ait pas été reconduite : "Cette aide avait justement vocation à compenser la hausse des dépenses courantes dont les masques font notamment partie. La solution la plus rapide à mettre en oeuvre consisterait à reconduire chaque mois tant que la situation l'exigera un dispositif similaire en faveur des ménages bénéficiant des Aides personnelles au logement (APL)" .

Opter pour des masques en tissu réutilisables revient cependant moins cher. Au rythme de deux par semaine et de dix lavages chacun, cela revient à 24 euros par mois et par personne, selon les calculs de nos confrères du Parisien qui retiennent un prix de vente unitaire de 3 euros. A noter que le tarif de ces masques lavables n'est pas encadré, contrairement aux chirurgicaux. En fin de compte, pour notre famille de deux adultes et deux grands enfants, la dépense atteint alors 96 euros par mois.

Au début du déconfinement, que ce soit pour faciliter l'approvisionnement des habitants ou pour soulager les finances des personnes les plus précaires, certaines collectivités locales avaient distribué (souvent sur demande de l'usager) des masques grand public. Désormais, "une enveloppe hebdomadaire de 5 millions de masques lavables est destinée aux citoyens les plus précaires et distribuée via les CCAS [ndlr : centres communaux d'action sociale] et les acteurs associatifs", précise l'exécutif dans un point de situation publié samedi soir sur le site Gouvernement.fr.

A noter que les personnes fragiles ou vulnérables peuvent quant à elles bénéficier de masques gratuits sur ordonnance de leur médecin. Cette exception concerne ceux qui souffrent d'une maladie chronique considérée comme "à très haut risque médical" de développer une forme grave du Covid 19, est-il par ailleurs précisé sur le site de l'administration française.