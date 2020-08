Médaillé ou non, comment choisir un bon vin rosé ?

En cette période de canicule, le rosé se vend bien. Mieux, en dix ans, ses ventes ont été multipliées par quatre. Pour autant, il est difficile de s'y retrouver dans les rayons en raison d'une multitude de producteurs, d'appellations et de médailles en tout genre. Les vins médaillés restent cependant les plus plébiscités par les consommateurs de rosé, comme l'explique à TF1 Christophe Joly, directeur de l'hypermarché Casino, à Hyères, dans le Var : "A partir du moment où le vin est médaillé, les ventes seront environ de 10% supérieures par rapport à un vin d’une même appellation et du même prix."

Mais comment faire pour s’y retrouver parmi toutes ces médailles décernées lors des différents concours de dégustation ?

En France, il y aurait ainsi près de 120 concours de dégustation chaque année, dont certains sont critiqués pour leur amateurisme ou pour leur trop grande indulgence à l’égard des participants. Christian Scalisi, maître sommelier et membre de l'Union de la Sommellerie Française, décrypte pour TF1 la fiabilité de ces concours : "Le Concours Général Agricole de Paris reste la référence nationale, presque internationale. Après, j’ai tendance souvent à me fier à un concours peut-être moins prestigieux mais plus régional. La recherche importante pour moi et pour le public, finalement, c’est la typicité. Et qui mieux que les professionnels locaux pour juger de la typicité et du style ?".