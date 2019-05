Médiateur de l'énergie : en moyenne 611 euros de dédommagement pour les 5.000 dossiers traités

Le médiateur national de l'énergie vient de publier son rapport 2018. Un constat alarmant qui montre une hausse considérable du nombre de litiges (+38%) entre les clients et leurs fournisseurs. Dans la Matinale de LCI, de mardi 14 mai, Claire Fournier consacre sa chronique "Le chiffre éco" à cette explosion du nombre de problèmes. En un an, les services du médiateur ont ainsi dû traiter 16.934 cas, dont la majeure partie était relative à des problèmes de facturation. Des méthodes commerciales douteuses telles que les fausses promotions ou les offres vertes... pas si vertes sont également déplorées. Seul point positif, deux tiers des Français sont désormais au courant qu'ils peuvent changer de fournisseur quand il le souhaitent et gratuitement.