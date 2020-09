"Merci de patienter, nous allons donner suite à votre demande" : l'administration a-t-elle passé le cap numérique ?

Parmi les sites accessibles en ligne, il y en a un qui ne connaît pas les bugs, c'est celui des impôts. Ici, 100% des démarches les plus prisées sont dématérialisées. En revanche, difficile d'échanger via internet avec le ministère de la Justice. Impossible par exemple de faire une demande d'aide juridictionnelle en ligne. Il faut absolument imprimer et remplir les formulaires 15173 et 15626, et pas question de demander à les envoyer par mail. "C'est tout par voie postale", répondra le fonctionnaire sollicité.

Côté assurance-maladie, il y a du mieux car la sécurité sociale aime de moins en moins le papier. On lui préfère Ameli.fr et ses 30 millions d'adhérents. Résultat, depuis la création du site, il y a de moins en moins de monde dans les files d'attente. "Et surtout on peut faire de l'accompagnement, de la qualité de service réelle vers les personnes qui en ont le plus besoin", explique Isabelle Chatelier, la directrice de la communication des CPAM des Hauts-de-Seine. Ici, 9 démarches sur 10 sont faites en ligne et 95% des assurés sont satisfaits du site.