Verglas et neige : pneus hiver, cloutés, chaînes... Les règles pour rouler en toute sécurité

Les fortes chutes de neige sur Paris et l'Ile-de-France ont déjà fortement perturbé les transports, mardi et mercredi. Mais ça pourrait être pire jeudi : la forte baisse des températures et les gelées attendues multiplient les risques de verglas sur les routes. Attendez-vous donc, si vous circulez dans les régions concernées, à des routes verglacées et enneigées. Voici quelques règles à connaître pour rouler en sécurité dans de telles conditions.