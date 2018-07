Mode : existe-t-il un juste prix ?

Les soldes continuent dans les magasins. Le secteur du textile est aujourd'hui la seconde industrie la plus polluante au monde derrière le pétrole. Cette frénésie fait réfléchir consommateurs et commerçants. Et ce ras-le-bol des clients, plusieurs professionnels l'ont intégré. Certaines boutiques proposent donc des collections qui ne changent pas. Elles vendent des modèles basiques aux couleurs unies toute l'année. Le prix est fixe et expliqué aux clients.



