Monopoly en tête, les ventes de jeux de société indémodables se sont envolées

Les enfants vont occuper leurs vacances de printemps avec des jeux qui amusaient déjà leurs parents voire leurs grands parents. A la suite de l'annonce du confinement, les grands classiques se sont en effet arrachés chez les différents distributeurs.

"Pour la première fois, la liste des dix jouets les plus vendus comporte dix jeux de société ou puzzle", observe en effet le cabinet NPD Group dans son classement qui concerne les achats effectués entre le 16 et le 22 mars. Et pas n'importe quelles références, puisqu'il s'agit de produits indémodables qu'on ne présente plus.