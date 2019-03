Mutuelle santé bientôt plus facile à résilier ? Les nouvelles règles adoptées par l'Assemblée

La demande émane d'Emmanuel Macron lui-même. La possibilité de résilier une complémentaire santé individuelle à tout moment, une fois passée la première année de souscription, a reçu ce mercredi 27 mars le feu vert en première lecture de l'Assemblée nationale. La proposition de loi déposée par Dominique Da Silva (LaREM) doit encore être votée au Sénat. Si la mesure passe définitivement, elle entrera en vigueur au plus tard le 1er décembre 2020.





Les nouvelles règles permettront alors de passer à la concurrence sans frais et sans avoir à attendre la date anniversaire du contrat. Un mécanisme identique s'applique déjà (depuis la loi Hamon de 2014) pour les contrats d'assurance automobile et habitation. L'objectif consiste à simplifier les démarches des souscripteurs pour leur permettre de changer plus facilement d'offre,notamment s'ils trouvent meilleur marché ailleurs.