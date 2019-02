Ne laissez plus votre argent dormir

Le compte courant est sans aucun doute le premier support auquel s’atteler. Vous pouvez, dans un premier temps, changer de banque et passer à la banque en ligne ou à la néobanque pour vous débarrasser des frais de tenue de compte et bénéficier de frais bancaires moins élevés, voire nuls selon l’utilisation que vous faites de votre compte courant. Il faudra surtout, dans un second temps, veiller à ne pas garder sur ce support plus d’argent que nécessaire pour couvrir vos dépenses du mois. Rappelons que le compte courant n’est en aucun cas un placement et qu’il ne rapporte rien. Ajusté à l’inflation, il vous coûte même ! Et l’argent laissé sur ces comptes courants atteints en France les 500 milliards ! Placez donc le surplus sur des supports d’épargne plus rémunérateurs.





Méfiez-vous aussi de l’épargne réglementée (livret A, LDDS, LEP, PEL, etc.) dont les rendements anémiques affichent une performance négative ajustée à l’inflation. Les livrets maison des banques sont dans le même cas. Ils ne doivent vous servir qu’à stocker votre épargne de précaution ou fonds d’urgence et à économiser en vue d’une dépense à court terme.





Enfin, il y a fort à parier que le rendement du fonds euros de votre assurance-vie ait largement baissé ces dernières années, jusqu’à afficher, en tenant compte des frais qui y sont liés, une performance nulle ajustée à l’inflation. Mieux vaut dans ce cas sortir et ouvrir un nouveau contrat, à moins que les avantages fiscaux pour détention vous soient vraiment favorables. Profitez-en pour choisir une assurance-vie ne comportant pas de frais d’entrée ni de frais d’arbitrage comme les contrats assurance-vie en ligne. Retrouvez notre comparatif contrat assurance vie en ligne.