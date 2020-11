Netflix, Tesla, Amazon : faut-il investir dans les marques du moment ? iStock

Netflix, Tesla, Amazon… trois sociétés qui ont révolutionné ces dernières années les usages dans leurs secteurs respectifs. Vous vous demandez si cela vaut toujours le coup d’y investir vos économies ? Suivez nos conseils.

Certaines sociétés qui bouleversent radicalement nos modes de consommation s’imposent comme leader dans un nouveau secteur dont elles ont été les pionnières. Ces success story s’accompagnent d’un retour sur investissement colossal pour les actionnaires qui ont investi au début de l’aventure. Mais jusqu’à quand un tel investissement vaut le coup ? Prenons l’exemple de Netflix, Tesla ou Amazon : ces 3 actions vous auraient rendus riches si vous aviez investi il y a 10 ans. Et si vous investissiez maintenant ?

Un business-model performant qui suscite l’adhésion

D’abord, il faut rappeler que ces marques ont su s’imposer comme le leader dans leur secteur, qu’elles ont contribué à créer, voire à populariser ou à démocratiser : le e-commerce pour Amazon, le contenu vidéo en streaming pour Netflix, la voiture électrique pour Tesla. Elles sont devenues des références mondiales car ont su proposer une offre en adéquation avec les attentes, envies et besoins des consommateurs. Cela se traduit dans les faits par une croissance constante du chiffre d’affaires, du nombre de clients, et souvent aussi du bénéfice net même si les jeunes entreprises innovantes ont parfois tendance à réinvestir tous les bénéfices dans la recherche et le développement, voire même le marketing et le commercial. Toujours est-il que ces indicateurs sont particulièrement appréciés des investisseurs growth, c’est-à-dire des investisseurs qui se positionnent sur les sociétés en croissance. Découvrez aussi notre article Comment investir en Bourse dans ses marques favorites ?

Un cours de Bourse haussier qui fait rêver tous les épargnants

Cet intérêt des investisseurs dans la croissance pour ce type de société participe, lorsque tous les indicateurs sont au vert, à faire grimper les cours des valeurs qui affichent une hausse importante de leur chiffre d’affaires, de leurs clients, et souvent aussi de leurs bénéfices. Par exemple, Amazon a progressé de près de 1 825 % en 10 ans, avec un cours avoisinant les 50$ en 2010 et aujourd’hui proche des 3 500$. Netflix a progressé de près de 1 925 % en 10 ans avec un cours avoisinant les 8$ en 2010 et aujourd’hui proche des 550$. Enfin, Tesla a progressé de près de 8 500 % en 10 ans avec un cours avoisinant les 1,50$ en 2010 et aujourd’hui proche des 500$. Des progressions fulgurantes qui ont de quoi faire rêver les investisseurs ! Lire aussi notre dossier Comment devenir riche ?

Des titres chers payés qui doivent continuer leur irrésistible ascension pour valoir le coup