Niveau de vie : quelles sont les hausses et les baisses prévues en 2019 ?

Le début d'année s'accompagne généralement de réformes qui peuvent être bonnes ou mauvaises pour les ménages français. Les taxes sur les carburants devaient augmenter de quelques centimes à partir de ce 1er janvier 2019, mais la mesure a été annulée suite aux mouvements des gilets jaunes. La hausse de 3% du prix de l'électricité n'aura pas non plus lieu. Découvrez les autres mesures prévues pour cette année 2019 en images.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 01/01/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 1er janvier 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.