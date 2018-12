Noël : les Français revoient leur budget à la baisse

Le budget pour les fêtes sera assez serré cette année 2018. Que ce soit pour les cadeaux, les repas ou encore les décorations, tout est revu à la baisse. En moyenne, les Français vont dépenser aux alentours de 570 euros. Et chacun a sa stratégie pour ne pas dépasser son budget.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 19/12/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 19 décembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.