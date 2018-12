Jeux vidéo, livres, mode, jouets... Où revendre les cadeaux de Noël que vous n'utiliserez jamais ?

Le réseau de libraires Gibert (les enseignes Gibert Joseph et Gibert Jeune se sont réunies sur internet pour former Gibert.com) rachète en ligne vos beaux livres, ouvrages pour enfant, livres de poche, bandes dessinées, mais aussi vos CD et DVD. Pour évaluer l'offre de rachat, entrez les code-barres dans le moteur de recherche du site. Si vous acceptez leurs prix, il conviendra de déposer votre carton en magasin ou de l'expédier par Colissimo ou avec Mondial relay.





Les sites Momox (qui rachètent aussi les jeux vidéo) et Kiwibook proposent également d'entrer le code-barres pour obtenir un prix. Vos articles sont, là encore, à envoyer par carton. Pour ceux qui préfèrent se rendre en boutique, les librairies Boulinier (à Paris), par exemple, rachètent aussi vos livres. A noter que la Fnac, autrefois connue avant tout pour ses rayons bien fournis de livres et de disques, vous permet désormais de vendre vos livres mais aussi vos jeux vidéo, logiciels, CD et DVD sur sa place de marché en ligne.