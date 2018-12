Unicef, Croix-Rouge, Fondation de France... où se procurer des cartes de vœux solidaires

Les cartes de vœux de l'Unicef sont proposées à la vente dans 3.200 bureaux de poste et 300 agences postales communales -La Poste est engagée depuis 37 ans aux côtés du fonds des Nations unies pour l'enfance-, devant les caisses des magasins Ikea ainsi que dans de nombreux supermarchés, papeteries ou bureaux de tabac qui soutiennent également cette cause. Le lot de dix cartes est vendu cette année à 13 euros. A titre d’exemple, cette somme est l’équivalent de 52 doses de vaccin contre le tétanos néonatal, une maladie qui tue un bébé toutes les neuf minutes dans le monde.





La Croix-rouge française -qui distribue notamment près de 200.000 repas par an- propose pour sa part des modèles qui évoquent la magie des fêtes : boules de Noël, sapins, bonshommes de neige.... Les quatre cartes sont proposées à 5 euros directement sur son site. Un partenariat avec le spécialiste des cartes de vœux, la Carterie, a également été scellé il y a quatre ans pour créer, fabriquer et distribuer des cartes (et du papier cadeau) portant l'emblème de de la Croix-rouge. Les produits sont disponibles dans les commerces de proximité ou les supermarchés comme Auchan, Simply Market, Atac, Carrefour, Match notamment. Une partie du chiffre d'affaires généré par les ventes est reversée à l'association.