Noël : comment décorer sa maison à la dernière minute ?

Les Français dépensent en moyenne 30 euros pour leurs décorations de Noël. À un jour de la fête de la nativité, certaines maisons ne sont pas encore décorées pour accueillir le père Noël et les invités. Mais il est encore possible de réaliser ses achats et de faire de bonnes affaires à la dernière minute.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 23/12/2017 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 23 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.