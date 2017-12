Noël : comment faire pour les cadeaux de dernière minute ?

Si vous êtes très en retard dans vos achats de cadeaux, pas de panique. Tous les magasins seront ouverts, dimanche 24 décembre. Mais si voulez éviter la foule, vous pouvez encore vous faire livrer sur internet. Certains sites proposent en effet la livraison sous 24h. Ainsi, il est encore possible de passer vos commandes jusqu'à ce samedi 23 décembre, à 15 heures. Un géant de la vente en ligne propose même de prendre commande jusqu'à dimanche avant midi.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 22/12/2017 présenté par Audrey Crespo-Mara, sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 22 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.