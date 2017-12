Noël : le rayon alimentaire fait le plein de clients dans les supermarchés

À quelques heures du réveillon de Noël, c'est l'effervescence chez les commerçants. En cette période, leur chiffre d'affaires augmente considérablement. Dans les rayons alimentaires des supermarchés, les clients se succèdent toute la journée. Les fruits de mer et les bûches restent les grandes stars du repas de fêtes.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 23/12/2017 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 23 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.