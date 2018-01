Nouveau contrôle technique : délai de réparation, amende, assurance... ce qui vous attend en mai prochain 2018

Le véhicule sur lequel auraient été constatées une ou plusieurs défaillances critiques devra être réparé dans la journée, à défaut le véhicule ne pourra plus être utilisé le lendemain. Le classement dans l'une ou l'autre des catégories ne répond pas forcément à l'ampleur de l'avarie décelée par le contrôleur technique. Ainsi avec un éclairage de plaque défectueux, l'automobiliste sera contraint de prévoir un second passage par le centre de contrôle technique.





Une "visibilité fortement entravée dans le champs de fonctionnement de l’essuie glace" impliquera par exemple pour l'automobiliste une intervention dans la journée. Un cas facile à corriger. La situation sera bien plus délicate en présence d'un jeu excessif dans la direction. Obtenir un rendez-vous chez un réparateur dans la journée pour une intervention autre qu'un changement de pneumatiques ou d'échappement relève de l'utopie.





Le consommateur qui ne trouvera pas de garagiste pouvant intervenir sur son véhicule n'aura d'autre choix que d'abandonner sur place son véhicule, continuer à rouler mais cette fois-ci dans l'illégalité ou faire intervenir un camion-plateau pour évacuer son véhicule. Le coût du rapatriement du véhicule devrait inciter l'automobiliste ne souhaitant pas se placer dans l'illégalité à accepter le premier devis sans pouvoir faire jouer la concurrence.





S'il est évident que certains réparateurs profiteront de la situation, il n'est pas possible de généraliser ce type de dérives à l'ensemble de la profession. Le plus simple pour éviter les conséquences de la constatation d'une défaillance technique est, en effet, encore de l'anticiper en faisant vérifier son véhicule par un professionnel avant le passage au contrôle technique.





Pour le conducteur qui opterait pour un abandon pur et simple du véhicule, rappelons que l'article R.635-8 du Code pénal punit l'abandon d'épave de véhicule de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe (jusqu'à 1500 euros et même jusqu'à 3000 euros en cas de récidive). Le propriétaire demeure également responsable des dégâts qui pourraient être provoqués par le véhicule. Pour celui qui opterait pour une poursuite de la conduite, le Code de la route (article R.323-1) prévoit une amende de 135 euros (90 euros en cas de paiement immédiat) et ouvre la possibilité d'une mise en fourrière.