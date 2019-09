Nouveau malus auto : les véhicules polluants lourdement pénalisés

JT 20H - Près d'un tiers des voitures vendues aujourd'hui dans l'Hexagone fera l'objet d'un durcissement du malus écologique à partir du 1er janvier 2020. Alors, quels modèles seront plus pénalisés que les autres ?

Prenons par exemple le cas du SUV le plus vendu dans l'Hexagone, le Peugeot 3008. En 2019, le malus était de 90 euros pour le moteur le plus puissant, en 2020, il passera à 650 euros. L'objectif de l'État est clair : lutter contre la pollution et soutenir les voitures électriques qui, elles, bénéficient toujours d'un bonus de 6 000 euros.



