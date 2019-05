Nouveaux tarifs SNCF : comment s'y retrouver ?

Une nouvelle carte de réduction de la SNCF vient d'entrer en vigueur. La carte jeune, senior, week-end, et famille, coûtent toutes désormais 49 euros. Elles ne sont toutefois pas valables sur les trains low cost Ouigo ni sur certains inter-cités. Avec cette offensive commerciale, la compagnie ferroviaire espère fidéliser un million et demi de client supplémentaire.



