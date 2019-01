Nouvelle feuille de paie : beaucoup se posent des questions

Dans Le Mans, 800 conseillers répondent au nom du Centre d'appels des impôts. C'est le même cas dans tout le pays. Ce 29 janvier 2019, ce sont les questions des employés qui reviennent le plus souvent. Pour cause, à partir de ce janvier 2019, le montant de l'impôt sur le revenu est automatiquement déduit du salaire des quatorze millions de salariés imposables.



