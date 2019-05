Nouvelles cartes de réduction SNCF : ce qu'elles peuvent vous faire gagner

TRAIN - La compagnie ferroviaire lance ce jeudi ses nouvelles cartes de réduction, baptisées Avantage. L'offre, qui se veut "plus simple et plus avantageuse", vise toujours les jeunes, les seniors, les familles et ceux qui partent en week-end. Son prix ? Un tarif unique de 49 euros. Les rabais ? 30% pour les adultes et 60% pour les enfants. Revue de détails.