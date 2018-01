Nutella : Ferrero a modifié la recette, on sait (précisément) ce qui a changé

"Scandale" dans le pot de pâte à tartiner. Comme Nutella compte beaucoup de fans et de détracteurs (à cause de l'utilisation critiquée d'huile de palme), et que sa recette volontairement gardée secrète nourrit pas mal de fantasmes, le moindre changement dans sa composition fait du bruit. C'est ce qui s'est passé en novembre dernier, depuis qu'une association allemande de consommateurs a interpellé Ferrero, le chocolatier italien propriétaire de la marque Nutella. Car dans un article publié la semaine passée sur son site, la "Verbraucherzentrale Hamburg" expliquait avoir remarqué que la célèbre pâte à tartiner s'était "éclaircie".